"Бачили новини про Москву": Сирський заінтригував дописом

Українські військові продовжують системно бити по окупантах у глибокому тилу Росії. Нещодавно Сили оборони масштабно атакували Москву дронами та ракетами.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Яке відео опублікував Сирський?

В опублікованому відео йдеться про атаки ЗСУ по Москві, над якими працювали:

оператори 1 окремого центру БПС СБС;

412 окрема бригада Nemesis;

413 окремий полк "Рейд";

414 окрема бригада "Птахи Мадяра".

Удари по Москві: дивіться відео

Удари українські воїни завдали також у взаємодії із СБУ, ССО, ГУР, МОУ та іншими підрозділами Сил оборони. У відео зазначили, що востаннє столиця Росії так палала у вересні 1812 року.

Сирський під відео написав – "Далі буде".

Що відомо про нещодавні атаки ЗСУ по Росії?

Українські військові продовжують активно знищувати російські НПЗ у глибокому тилу ворога. ССО завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу, який розташований за 2500 кілометрів від кордону.

В ніч на 6 червня українські сили атакували нафтобазу ВАТ "Полтавская нефтебаза" в Усть-Лабінську Краснодарського краю. Дрон розтрощив основну частину резервуарного парку.

Московський НПЗ 18 червня вкотре опинився під атакою українських дронів. Як виявилося, до знищення цього стратегічного об'єкта Кремля доклалася і російська ППО.

В ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike ССО спільно із повстанським рухом на території Росії "Чорна іскра" завдали удару по нафтобазі "Ростовнефтепродукт". Також під атакою опинилась база паливо-мастильних матеріалів у місті Гуково Ростовської області Росії.