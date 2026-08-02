"Тяжко Криму бензин дістається": "Птахи Мадяра" показали новий удар по окупантам

Українські військові вкотре завдали ударів по окупантах на тимчасово окупованій території Криму. Сили оборони знищили російські бензовози.

Про це повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як СБС знищили російські бензовози?

Українські військові помітили колону бензовозів, яка рухалася по території тимчасово окупованої Запорізької області у населеному пункті Приморськ.

Тяжко Криму бензин дістається – одненький із трьох. Усі завдання так званої "СВО" будуть виконані завдяки значному падінню українських дронів за вашим наказом,

– написав Мадяр.

3 батальйон "Назік" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" знищив 2 бензовози та одну автівку супроводу колони.

ЗСУ вгатили по окупантах: дивіться відео

Що ще відомо про успішні операції СБС?

За останні 72 години Сили безпілотних систем атакували на ТОТ 13 енергооб'єктів. Серед них – Зуївська ТЕЦ на Донеччині. Загалом упродовж 1 липня – 2 серпня було уражено 177 енергетичних цілей на ТОТ.

"Мадяр" уточнив, що після атаки у блекауті досі перебувають Зуївська ТЕЦ, 3 електропідстанції у Маріуполі, одна – в Генічеську, дві – у Бердянську.

Українські безпілотники протягом чотирьох діб завдали ударів по чотирьох російських нафтопереробних заводах і морському терміналу "Тамань". Ворог зазнав масштабних втрат паливної інфраструктури.