Підірвали російський наратив: як удари ЗСУ по Санкт-Петербургу зірвали плани Кремля

Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі. Того дня росіяни планували провести економічний форум, який має важливе значення для Путіна.

Про це повідомили в ISW.

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Як удари ЗСУ зірвали плани Кремля?

Генштаб ЗСУ після успішної операції повідомив, що нафтовий термінал є одним з найбільших комплексів з перевалки нафти в Балтійському морі та має потужність 10 мільйонів тонн на рік.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив удари українських безпілотників. У ISW наголосили, що ЗСУ значно збільшили частоту, дальність та інтенсивність атак по нафтовій інфраструктурі ворога.

Атака дронів пройшла у день проведення в Санкт-Петербурзі ПМЕФ (Петербурзький міжнародний економічний форум), який є надважливим для Кремля.

На події окупанти розповідають про "економічну силу" та "могутність", але атака українських дронів повністю знищила цей російський наратив.

Українські удари великої дальності на понад 1000 кілометрів углиб російської території показують, як Україна наближає війну до Росії, порушуючи проведення заходів, на яких Кремль традиційно будував свій політичний та пропагандистський ефект,

– заявили в ISW.

Що ще відомо про удари України по Росії?

У ніч на 3 червня дрони атакували військово-морську базу Балтійського флоту Росії. Одним з уражених кораблів у Кронштадті став корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово супроводжував судна так званого "тіньового флоту" в районі Ла-Маншу. Очевидно, зараз він не зможе виконувати ці завдання.

У вівторок, 2 червня, та в ніч на 3 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень низці важливих об'єктів росіян. Під ударом опинилося підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння "Мічурінський завод Прогресс", що в Тамбовській області. На території підприємства зафіксували пожежу, а масштаби збитків уточнюються.

Супутникові знімки підтвердили знищення російських літаків Ту-142. 30 травня Сили оборони уразили дронами військовий аеродром у Ростовській області. Вони були на зберіганні та не застосовувалися тривалий період.