Армія дронів поповнилась: ударні безпілотники Warmate вирушають на фронт
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Армія дронів продовжує зростати. Ще 20 нових ударних безпілотників Warmate зовсім скоро вирушать на фронт, де допоможуть нашим захисникам нищити ворога.
- Радісну новину повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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Він зазначив, що ще влітку вдалося зібрали 64 мільйони гривень для Армії дронів. За ці кошти придбали 40 дронів-камікадзе Warmate.
Половину з безпілотників Warmate відправили на передову минулого місяця. Кожен з них вже виконує бойові завдання. Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль,
– додав Федоров.
Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога.
"Ще 20 Warmate посилять ЗСУ. Дякую за донати на Армію дронів! Кожен внесок через United24 допомагає нам з Генштабом та Держспецзв'язку купувати техніку, яка просто зараз потрібна армії", – додав міністр.
Зауважимо, що ще на початку вересня ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, кошти на які українці зібрали через monobank. На дронах українці залишили послання окупантам: “За Маріуполь і за Бучу”, “Білет на концерт Кобзона”.
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Що відомо про дрони Warmate
- Warmate має доволі невеликі габарити із розмахом крил 1,6 метра. Його вага – 5,7 кілограма, а для запуску використовується невелика пневматична катапульта.
- Завдяки тому, що він здійснює політ на висоті до 150 – 300 метрів та має електричний двигун, він непомітний для противника.
- Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.
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