Армія дронів поповнилась: ударні безпілотники Warmate вирушають на фронт

Армія дронів продовжує зростати. Ще 20 нових ударних безпілотників Warmate зовсім скоро вирушать на фронт, де допоможуть нашим захисникам нищити ворога.

Радісну новину повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Важливо Армія дронів у дії: потужні Matrice RTK 300 вже відправили у гарячі точки

Він зазначив, що ще влітку вдалося зібрали 64 мільйони гривень для Армії дронів. За ці кошти придбали 40 дронів-камікадзе Warmate.

Половину з безпілотників Warmate відправили на передову минулого місяця. Кожен з них вже виконує бойові завдання. Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль,

– додав Федоров.

Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі об'єкти ворога.

"Ще 20 Warmate посилять ЗСУ. Дякую за донати на Армію дронів! Кожен внесок через United24 допомагає нам з Генштабом та Держспецзв'язку купувати техніку, яка просто зараз потрібна армії", – додав міністр.

Зауважимо, що ще на початку вересня ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, кошти на які українці зібрали через monobank. На дронах українці залишили послання окупантам: “За Маріуполь і за Бучу”, “Білет на концерт Кобзона”.

До теми Щодня влаштовують ворогу "сюрпризи": як працює Армія дронів на фронті – круте відео

Що відомо про дрони Warmate

Warmate має доволі невеликі габарити із розмахом крил 1,6 метра. Його вага – 5,7 кілограма, а для запуску використовується невелика пневматична катапульта.

Завдяки тому, що він здійснює політ на висоті до 150 – 300 метрів та має електричний двигун, він непомітний для противника.

Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

Вражає – Федоров показав, як виглядає Армія дронів у небі: дивіться відео