Удару по Бескидському тунелю не було, але пошкодили саме залізницю, – Камишін

Російські окупанти 1 червня випустили ракети по Львівщині. Вони не потрапили по Бескидському тунелю, але вдарили по залізниці.

Про це розповів глава Укрзалізниці Олександр Камишін. Він додав, що внаслідок атаки окупантів затримуються потяги.

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Ракета окупантів не влучила у Бескидський тунель

Камишін розповів, що на 99 день повномасштабної війни російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі Львівської залізниці.

Ступінь пошкодження інфраструктури виясняємо. Постраждалих серед залізничників немає. Затримуються три пасажирські поїзди. Вони в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує,

– додав глава Укрзалізниці.

Він наголосив, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності. Зауважте, першим про це у своєму телеграмі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Однак через деякий час він відредагував допис.

В Укрзалізниці повідомили, що потяги затримуються через необхідність відновлення контактної мережі. Мовиться про поїзди:

№ 30 Ужгород – Київ;

№ 13 Солотвино – Київ;

№ 145 Львів – Ужгород.

У компанії зазначили, що над відновленням руху вже почали працювати.

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Коротко про Бескидський тунель

Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він розміщений в Карпатах, на Бескидському перевалі.

Північний портал тунелю розташований на території Опорецької сільської ради Сколівського району Львівщини, а південний – у Воловецькому районі Закарпаття.

Колись він був одноколійним. Проте 24 травня 2018 року відбулося відкриття оновленого двоколійного тунелю.

Після цього його пропускна здатність збільшилася з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження зросла з 15 – 40 до 60 – 70 кілометрів за годину.

Для України новий Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозять вантажі у напрямку до західного кордону країни, а також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

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Окупанти знову обстріляли Львівщину

Приблизно о 21:30 на Львівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожого обстрілу. Зауважте, сирени лунали на території усієї України. Вже через годину місцеві жителі повідомили про вибухи.

Інформацію про них підтвердили й у Львівській обласній військовій адміністрації. Очільник області Максим Козицький закликав усіх не залишати укриттів.

Пізніше він розповів, що ракети росіян влучили по об'єкту транспортної інфраструктури. Спершу було відомо лише про двох постраждалих. Згодом Козицький повідомив, що внаслідок атаки загарбників постраждали аж 5 цивільних. Медики вже надали їм усю необхідну допомогу.

За словами лікарів, стан постраждалих – легкий або середньої важкості. На щастя, загрози для їхніх життів немає. Очільник ОВА обіцяв надати більше інформації вже зранку 2 червня.

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