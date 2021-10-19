Уельс розгляне питання незалежності від Великої Британії

В Уельсі заговорили про незалежність від Великої Британії. Відповідне питання розгляне спеціальна комісія, що готуватиме огляд-прогноз майбутніх відносин регіону.

Новий орган, який створили міністри-лейбористи Уельсу, проаналізує ймовірні зміни в системі розподілу владних повноважень між Кардіффом і Лондоном. Водночас розроблять варіанти реформи "конституційних структур Британії, в яких Уельс залишиться складовою".

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В Уельсі заговорили про "загальнонаціональну розмову"

Проте співголова Комісії Лаура Макаллістер заявила, що питання незалежності не можна обійти увагою і "потрібно розглядати всі варіанти".

Водночас Лейбористська партія вважає, що Уельс повинен залишатися в Сполученому Королівстві. Проте у своїй виборчій програмі вона обіцяла створення органу для так званої загальнонаціональної розмови про майбутнє Уельсу.

Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд вважає, що якби більше питань, що стосуються Уельсу, розв'язували на місці, а нації Британії були об'єднані добровільним союзом – майбутнє Сполученого Королівства було б більш визначеним.

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