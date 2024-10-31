Де на карті розташована Уфа, яку атакували дрони

Увечері 31 жовтня дрони атакували столицю Республіки Башкортостан у Росії – Уфу. Під удар потрапив завод "Башнефть-Уфанефтехим"

Зауважимо, що відстань від України до Уфи – понад 1 400 кілометрів. 24 Канал показує, де місто розташоване на карті.

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Де розташована Уфа

Російські ЗМІ увечері 31 жовтня повідомили, що в промисловій зоні Уфи один із безпілотників зазнав аварії. Під ударом опинився завод "Башнефть-Уфанефтехим". Зокрема, там заявляють, що дрон нібито заплутався у ґратах і тросах, що допомогло уникнути прямої атаки на підприємство.

Традиційно росіяни заявили про те, що жодного вибуху не було, а на місці удару був "хлопок".

Наразі на місці події працюють екстрені служби. Зауважимо, що внаслідок атаки БпЛА свою роботу припинив місцевий аеропорт.

Цікавим є також те, що відстань від України до Уфи складає понад 1 400 кілометрів.

Де розташована Уфа: дивіться на карті