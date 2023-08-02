Їхав до психіатра: в Уфі окупант утік з-під варти та погрожував підірвати гранату

В Уфі військовослужбовець втік під час поїздки на судово-психіатричну експертизу. Він вийшов на шосе і почав погрожувати підірвати гранату.

На чоловіка порушено справу за залишення частини. Його мали доставити на судово-психіатричну експертизу, але під час поїздки росіянину вдалося втекти. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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В Уфі окупант утік та погрожував підірвати гранату

За попередньою інформацією, чоловіка звати Ільдар Б., йому 39 років. На військового-добровольця порушено справу за залишення частини. Сьогодні, 2 серпня, його мали доставити на судово-психіатричну експертизу, але під час поїздки Ільдару вдалося втекти.

Так, чоловік дістав гранату та погрожував її підірвати, вимагаючи закрити кримінальну справу проти нього. Військовий зміг втекти у районі заправки на Нагаївському шосе. Нині там перекрито дорогу.

За словами очевидців, у чоловіка два снаряди в руках і ще чотири на тілі. Силовики ведуть переговори із військовослужбовцем.

Чоловік погрожував підірвати гранату на шосе в Уфі: дивіться відео

Згодом стало відомо, що також чоловік почав вимагати, щоб до нього приїхав глава Башкортостану Радій Хабіров. У підсумку Хабіров приїхав.

Після розмови з Хабіровим озброєний дезертир здався правоохоронцям. Гранату у нього вилучили.



Хабіров приїхав до чоловіка / фото росЗМІ

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