У Росії знову за невідомих обвалилася будівля. Цього разу впав гуртожиток в Уфі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про обвал гуртожитку в Уфі?

У Росії вже вчетверте за тиждень обвалюються будівлі. Новий випадок стався в Уфі, де несподівано впав фасад будинку, який місцеві знають як гуртожиток Кооперативного технікуму. Обвал на вулиці Комуністичній зафільмували жителі Уфи.

Відомо, що будівля давно не функціонувала як гуртожиток, тож люди там не проживали. Так через падіння її фасаду ніхто не постраждав. Влада планувала знести колишній житловий дім, але не встигла – він обвалився самостійно. Відповідальні служби працюють на місці події, працівники МЧС збирають уламки фасаду.

Момент обвалу колишнього гуртожитка в Уфі: дивіться відео

Упродовж тижня з'являлися провідомлення про кілька обвалів у Росії. Наприклад у вівторок, 29 липня, в Єкатеринбурзі "склався" фасад офісної будівлі. Там перебували відвідувачі, адже всередині будівлі розташовувалися магазини одягу та іграшок і сервісні центри.

А в Саратові через вибух газу кілька поверхів житлового будинку зруйнувалися 25 липня. Мешканці багатоповерхівки опинилися під завалами, загинули щонайменше шестеро осіб, багатьох вдалося врятувати. Внаслідок вибуху знищені 30 квартир. Подальшого загоряння не відбулося, тож пожежі не сталося.