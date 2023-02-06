Тепер – черга за ПЦУ: у мережі захоплено відреагували на реформу з календарем в УГКЦ

УГКЦ 6 лютого оголосили про запровадження календарної реформи. Згідно з нею, Різдво відзначатимуть 25 грудня. Це стосується й інших нерухомих свят.

24 Канал зібрав реакції мережі на відповідне рішення Синоду. Розповідаємо, що про календарну реформу в УГКЦ думають користувачі.

Читайте також УГКЦ святкуватиме Різдво у 2023 році 25 грудня: Синод погодив календарну реформу

УГКЦ ухвалила мудре рушення

На цьому наголосив міський голова Львова Андрій Садовий. Він привітав усіх вірян УГКЦ з переходом на новий календар.

Дякую за таке мудре та дуже важливе рішення про яке повідомив Блаженніший Святослав. З 1 вересня ми всі станемо на крок ближче до світової християнської спільноти. І віддалимось від московії, яка, сподіваємось, до того часу вже не буде існувати у своєму теперішньому вигляді,

– наголосив він.

Привітав відповідне рішення також міністр культури Олександр Ткаченко. Очільник відомства зауважив, що воно відповідає вимогам часу, а також суспільної думки. І саме для цього раніше ініціювали опитування у застосунку Дія. Воно також продемонструвало, що більшість віддає перевагу календарній реформі.

Реформа Літургійного календаря вже назріла, і сьогодні саме час впроваджувати рішучі зміни. Важливо також, щоб перехід не був примусовим, як пояснив Блаженніший Святослав,

– додав він.

Зокрема для тих парафій або поодиноких громад, які наразі не готові до настільки радикального для них кроку.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький також привітав УГКЦ з початком календарної реформи.

Вітаю Отця і Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава та усіх вірян із цим історичним рішенням Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні,

– додав він.

Микола Дуркалець з Київської Архиєпархії УГКЦ зауважив, що такі свята як День святого Миколая, Покрова Пресвятої Богородиці та інші тепер відзначатимуть на 2 тижні раніше. Також він додав, що на нас очікує другий етап. Нагадаємо, що під час нього мають уніфікувати дату святкування Великодня.

Як на це відреагували інші користувачі мережі

Календарна реформа стартує 1 вересня

Нагадаємо, що про це під час інтерв'ю заявив Блаженніший Святослав. За його словами, календарна реформа стартує 1 вересня 2023 року.

Він додав, що зміна дати стосуватиметься свят, які належать до нерухомого циклу. Водночас він зауважив, що питання календарної реформи починалося не з Різдва. Ба більше, про нього взагалі не говорили, коли почали дискутувати на цю тему.