Франція веде перемовини з Києвом щодо видобутку українських корисних копалин для своєї оборони

Франція веде переговори з Україною щодо видобутку українських корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості. Перемовини з цього приводу тривають ще з жовтня 2024 року.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у четвер, 27 лютого, передає 24 Канал з посиланням на franceinfo. За його словами, Володимир Зеленський зробив низку пропозицій не лише США.

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Що Україна запропонувала Франції

Французький міністр розповів, що Париж працює над питанням з осені 2024 року, коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа включив цю тему у свій "план перемоги". За його словами, український президент зробив низку пропозицій не лише США, але й Франції.

Зеленський і його команда бачили, що це питання сировини може бути одним з елементів переговорів з нами, щоб створити витривалість. Тож президент Трамп не вигадав це повністю, тому що це зробили самі українці,

– заявив Лекорню.

На його думку, українське керівництво розглядає корисні копалини як стратегічний актив, який може бути використаний у переговорах із партнерами для зміцнення економічної стійкості України. Перемовини з Києвом міністру доручив президент Франції Еммануель Макрон.

Лекорню зазначив, що копалини використовуватимуть для виробництва військових матеріалів. За його словами, оборонна промисловість Франції потребує низки сировинних матеріалів, необхідні виготовлення французьких систем озброєнь протягом "наступних 30 або 40 років".

"Хочемо ми цього чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з питаннями військово-стратегічними чи безпековими. У будь-якому випадку, це особливо стосується енергетики", – резюмував він. Нагадаємо, що Україна та США офіційно погодили фінальний текст угоди про корисні копалини.