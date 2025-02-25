США та Україна близькі до укладання угоди, але в ній немає гарантій безпеки для Києва, – NYT

Україна та США наближаються до підписання угоди, яка надасть Вашингтону частку в доходах Києва від природних ресурсів. Попри те, що вона містить вигідніші умови для Києва, вона все ще не надає гарантій безпеки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як змінилася угода про корисні копалини між США та Україною

У понеділок, 24 лютого, Дональд Трамп заявив, що Україна та США близькі до укладання угоди, яка надасть Вашингтону частку в доходах Києва від природних ресурсів.

У виданні зауважили, що версія угоди, яку змогло отримати видання у понеділок, містила вигідніші умови для України, ніж попередні проєкти, але не включала гарантій безпеки, про які Київ просив.

Водночас четверо осіб, які ознайомлені з ходом переговорів і говорили на умовах анонімності, розповіли, що умови угоди можуть ще змінитися.

У виданні поділились, що новий проєкт угоди більше не містить вимоги щодо передачі Україні 500 мільярдів доларів доходів від природних ресурсів, зокрема нафти, газу та корисних копалин.

Також Україна більше не буде зобов’язана відшкодовувати США подвійну вартість майбутньої американської допомоги, як це передбачалося в попередньому проєкті.

Однак в оновленому варіанті угоди, отриманому виданням, все ще відсутні гарантії безпеки, яких Україна вимагала для стримування подальшої російської агресії.

Зауважимо, що оновлений варіант угоди передбачає, що Трамп і Зеленський є обов’язковими підписантами угоди.

Чим поступиться Україна згідно з новими умовами

Згідно з оновленими умовами проєкту угоди, Україна поступиться половиною своїх доходів від майбутньої монетизації природних ресурсів. Ці доходи спрямують у фонд, в якому США матимуть максимальний відсоток фінансової участі, що дозволений американським законодавством, однак не обов’язково весь.

У виданні зауважили, що ці положення є покращенням для України, адже попередній проєкт угоди, датований суботою, 22 лютого, передбачав, що США отримають 100% доходів фонду, а Україна повинна буде наповнювати його коштом як поточних, так і майбутніх проєктів із видобутку природних ресурсів.

Натомість у новому проєкті угоди зазначено, що фонд буде реінвестувати доходи в Україну, хоча точний відсоток поки невідомий, а також що він буде створений для залучення додаткових інвестицій. У документі також зазначено, що США збережуть довгострокову підтримку економічного розвитку України.

Крім того, Білий дім стверджує, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні стане фактором стримування проти майбутньої агресії Росії, навіть без конкретних гарантій, прописаних в угоді.