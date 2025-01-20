У 30 разів більше, ніж заручників: Ізраїль звільнив палестинських ув'язнених

19 січня розпочала дію угода між ХАМАС та Ізраїлем про припинення вогню. У перший день відбувся обмін заручників.

ХАМАС звільнив трьох ізраїльтянок – 24-річну Ромі Гонен, 28-річну Емілі Дамарі та 31-річну Дорон Штанбер Хаір, передає 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

Дивіться також Обіймаються та не стримують сліз: колишні заручниці ХАМАС побачились із родинами

Тель-Авів випустив із в'язниць майже сотню палестинців

Ізраїль, натомість, звільнив 90 палестинських ув’язнених у рамках угоди. Серед них – 78 мешканців Західного берега, звільнених на контрольно-пропускному пункті Бейтунія біля в'язниці Офер.

Інші 12 мешканців Східного Єрусалиму були перевезені назад до міста і відпущені до своїх домівок з в'язниці "Російський комплекс".

Серед звільнених – 69 жінок, зокрема одна неповнолітня, 8 неповнолітніх хлопців і 12 чоловіків. Вони були засуджені за відносно незначні правопорушення: підбурювання, ототожнення з тероризмом і порушення громадського порядку.

Зазначимо, що протягом першого етапу угоди Ізраїль має випустити з в'язниць майже 2 000 палестинців.

До слова, 19 січня ЦАХАЛ почав виходити з півдня Сектора Гази.