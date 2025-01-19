Ізраїль розпочав виведення військ з півдня Сектора Гази, – ЗМІ

Днями Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про припинення вогню і звільнення заручників. Тель-Авів розпочав виведення своїх військ на півдні Гази.

18 січня Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС. Вона набуде чинності у неділю, 19 січня, о 6:30 за Гринвічем (08:30 – за Києвом), передає 24 Канал із посиланням на Al Jazeera.

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Ізраїль виводить війська з Гази

Близько 02:00 кореспондент Al Jazeera Arabic у Секторі Гази повідомив, що ізраїльські війська починають відступати від центру міста Рафах, відводячи свою техніку.

Зазначалося, що військові відступають до так званого Філадельфійського коридору, уздовж південного кордону Гази з Єгиптом.

Нагадаємо, що у перший день припинення вогню після 16:00 має відбутися звільнення заручників. ХАМАС обміняє трьох полонених жінок на 95 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях, більшість з них – жінки та діти.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що ХАМАС ще не назвав імен полонених, яких звільнять сьогодні. В обміні братиме участь Червоний Хрест.

Крім того, ізраїльські війська мають почати відступати з населених пунктів Гази. Протягом перших шести тижнів ізраїльські війська мають відійти в буферну зону шириною близько кілометра всередині Гази вздовж її кордонів з Ізраїлем.

Ізраїль також має пом'якшити блокаду Гази та пропустити 600 вантажівок з гуманітарними вантажами. Організації Об’єднаних Націй та гуманітарні агенції кажуть, що на пунктах в’їзду в палестинський анклав очікують запаси, і вони готові збільшити поставки їжі, води, медикаментів і матеріалів для житла.

Зверніть увагу! Журналісти повідомляють, що ізраїльська авіація здійснила наліт на склад у центральному місті Дейр-ель-Балах, а також на південне місто Абасан поблизу міста Хан-Юніс. Крім того, ЦАХАЛ здійснив чотири рейди на північний і західний райони Рафаха. Ці атаки відбулися лише за кілька годин до того, як домовленості про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набудуть чинності.