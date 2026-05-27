Росія суворог вимагає усунення "першопричин" початку війни проти України, зокрема питання членства країни в НАТО, перед укладанням мирної угоди.

Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на брифінгу, передає DWS News.

Що вимагає Росія?

Російський дипломат заявив в ООН про готовність Москви до досягнення своїх цілей шляхом переговорів, проте у разі відсутності подібного сценарію країна має намір добиватися бажаного стосовно України військовим шляхом.

Припинити воєнні дії можна буде лише тоді, коли загроза для Росії більше не виходитиме з території України та коли припиниться дискримінація російськомовного населення цієї країни,

– сказав він.

Також він озвучив традиційні пропагандистські наративи Кремля про нібито "неонацистську природу" української влади. Утім, Росія систематично використовує такі твердження для виправдання повномасштабної війни в Україні.

Зауважимо, що Київ та західні союзники неодноразово називали відкидали подібні звинувачення. Водночас, за його словами, Росія нібито не хоче "знищення України як держави, її деукраїнізації та насильницької русифікації".

Що відбувається в ООН?

Росія планує поскаржитися Міжнародному суду ООН на утиски росіян в Естонії, Латвії та Литві. де нібито забороняють використання російської мови, переписують історію, руйнують пам'ятники, а також "переслідують незгодних".

Ба більше, нещодавно Василь Небензя запропонував українському постпреду Андрію Мельнику приїхати до Росії. У відповідь український дипломат заявив, що не бажає відвідувати Росію, навіть після того, як вона зазнає поразки.