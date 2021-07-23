Угода між США та Німеччиною є важкою поразкою України

Треба сказати чесно, що угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку – 2" – це важка політична поразка України. І час виправляти провали у відносинах із Заходом, щоб побудувати свою сильну гру, інакше будемо програвати знову. Далі читайте російською.

Что плохо? Россия сумела использовать ситуацию, и продавила необходимое ей решение по достройке "Северного потока-2" вопреки позиции Украины и Польши.

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Украина не стала участником переговоров и не смогла получить какие-либо конкретные компенсаторы – например, обязательства ЕС по скорейшей синхронизации нашей энергосистемы с европейской. Мы получили много обещаний, но если не будут созданы механизмы реализации, обещания ничего не будут стоить;

и не смогла получить какие-либо конкретные компенсаторы – например, обязательства ЕС по скорейшей синхронизации нашей энергосистемы с европейской. Мы получили много обещаний, но если не будут созданы механизмы реализации, обещания ничего не будут стоить; Россия усиливает свои позиции в Германии – впервые с 2014-го года Путин реализовал совместный экономический и политический проект в Евросоюзе. Теперь Россия будет усиливать подрывную деятельность против нас, поскольку исполнение газовых контрактов в ЕС, от которых зависит экономика РФ, теперь возможно независимо от состояния газопроводов Украины;

– впервые с 2014-го года Путин реализовал совместный экономический и политический проект в Евросоюзе. Теперь Россия будет усиливать подрывную деятельность против нас, поскольку исполнение газовых контрактов в ЕС, от которых зависит экономика РФ, теперь возможно независимо от состояния газопроводов Украины; Украина с 2025-го года может потерять до 1,5 миллиарда долларов прибыли от транспортировки российского газа, и при большом снижении загрузки газотранспортная система может вообще стать нерентабельной в содержании.

Что хорошо?

Украина привыкла жить с доходами от газопровода и крайне медленно осуществляет реформы в энергетике. Не прекращается импорт энергоресурсов из РФ. А поставки электричества из России в Украину открыто лоббировал комитет по энергетике Андрея Геруса и они были заблокированы только в этом году, под нажимом наших европейских союзников. Пора полностью отказаться от этой двуличной пророссийской политики, и максимально сократить любые закупки любых энергоресурсов в РФ в ближайшей перспективе.

Украина должна напрячь все силы для скорейшей синхронизации нашей энергосистемы в европейский рынок, чтобы Украина получила право для продажи нашей электрики в Европе. Теперь нам отрезали все компромиссы, мы обязаны действовать куда более активно и эффективно для защиты наших интересов в угрожающей обстановке.

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Кто виноват?

Президент Владимир Зеленский передал все полномочия по внешней политике главе ОП Андрею Ермаку. В результате провалена ключевая программа сотрудничества с США – меморандум с МВФ. Провалено сотрудничество со спецслужбами США – офис Зеленского передал российским и беларусским спецслужбам информацию о совместных операциях военной разведки со странами НАТО. Провалена реформа корпоративного управления и реформа правосудия, которые Зеленский обещал реализовать.

Наши союзники не любят, когда их обманывают, это естественно. А советник Ермака Арестович смехотворно угрожает США, что Украина якобы будет сотрудничать с Китаем... Зеленский послал в США готовить свой визит Ермака, с которым до сих пор не находит времени для личной встречи новый временный поверенный США Кент (нашедший время для встреч с Аваковым и Разумковым). ОП не проводит никакой работы над ошибками.

Что дальше?

Борьба не закончена, наши позиции в Европейском союзе сильны, и запуск "Северного потока-2" надо использовать как инструмент для отстаивания нашей позиции. Запад не обязан спасать нас от России, все хотят сотрудничать с сильными союзниками, которые могут предложить свои выгодные условия.

Как говорят украинские энергетики, главные вызовы для нас – это синхронизация с европейской энергосистемой, это привлечение международных инвесторов в добычу энергоресурсов в Украине, в газотранспортную систему. Нам нужны свои инструменты влияния в Евросоюзе, свои лоббисты в энергетике. Голос жертвы слышен всегда плохо – за свои интересы надо бороться нам самим.