Диявол криється в деталях: у Білому домі зробили попередження щодо Стамбульської зернової угоди

Білий дім схвально відгукнувся про підписання домовленостей щодо розблокування експорту українського зерна у Стамбулі. Проте Вашингтон застеріг Київ: все залежатиме, чи виконуватимуть свої зобов'язання росіяни.

Про підписані у Туреччині "зернові угоди" висловився координатор із комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він наголосив, що фактичне виконання договору залежатиме від дотримання своїх зобов'язань сторонами.

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США наголосили, що виконання угоди залежатиме від росіян

Диявол тут криється в деталях,

– сказав Джон Кірбі.

У Вашингтоні подякували генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Таїпу Реджепу Ердогану – за докладені зусилля. Кірбі наголосив, що домовленість зможе допомогти знизити ризик нестачі продовольства у світі.

Блінкен назвав угоду позитивним кроком

Проте США – насторожі, адже фактично все залежатиме від дотримання росією свого слова.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав угоду "позитивним кроком", проте наголосив, що росія має припинити війну, аби уникнути загрози продовольчої катастрофи.

Тепер міжнародне співтовариство має притягнути росію до відповідальності за цю угоду, припинивши її ефективну блокаду українських портів і забезпечивши, щоб українські сільськогосподарські товари — в тому числі зерно – потрапили на світові ринки,

– зауважив Блінкен.

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росія порушила домовленість менше, ніж за добу

Зауважимо, що у Вашингтоні не помилились. Минуло менше, аніж доба з часу підписання договору, як росіяни обстріляли Одеський морський порт. Вранці 23 липня військові агресора поцілили 2 ракетами у порт, ще 2 – збили системи ППО. В МЗС України назвали такі дії москви "плювком в обличчя Ердогана та генсека ООН".

Дивіться у відео – росіяни вгатили "Калібрами" по порту Одеси:

Згідно з договором, росія зобов'язалась припинити вогонь, аби забезпечити гуманітарні коридори з Одеси, Южного та Чорноморська.