Можуть підписати навіть онлайн: в ОП заявили, що готові укласти угоду зі США про надра

Українська сторона вкотре наголошує, що вже готова підписати угоду про корисні копалини зі США. Це питання знову порушувалося під час нещодавніх переговорів.

Про це 24 Канал пише з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкву. Він додав, що текст угоди вже затверджений та підтриманий Кабінетом міністрів України. Також відомі імена двох можливих підписантів з українського боку.

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Україна на шляху до підписання угоди про рідкісноземельні метали

Питання щодо підписання угоди про рідкісноземельні метали було одним з основних під час перемовин України та США в Саудівській Аравії. Розглядаються різні можливості укладання договору зі Сполученими Штатами. Це може бути особиста зустріч підписантів, або ж зустріч в онлайн-форматі.

Йдеться про можливість офлайн. Для цього можна зустрітися на території США або України, або третьої країни. Це можливо. Або існує формат підписання онлайн. Американська сторона прийняла цю інформацію. Повна готовність України до підписання рамкової Угоди існує. Ми готові до розвитку подій у швидкому темпі,

– сказав Ігор Жовква.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що всі переговори щодо угоди завершені. Вона готова до підписання. Від США лише очікується дата, коли сторони зустрінуться та укладуть цей договір офіційно.

Наразі ця угода рамкова, а пізніше обговорять її деталі. Глибший варіант домовленостей міститиме цифри з відсотками. Його відправлять на ратифікації до українського парламенту.