Не один: Україна та США підписали відразу три документи за угодою про надра, – Politico

Україна та США підписали відразу три документи щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, попри те, що українська сторона попросила внести деякі зміни в останню хвилину.

Хоч раніше офіційно повідомляли про те, що вдалося підписати лише один документ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що сталося під час підписання

За даними Politico, коли перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко прибула до Вашингтона задля підписання угоди стосовно копалин, виникли деякі затримки, оскільки Україна нібито "ухилилися від підписання основного економічного пакту та двох технічних угод" відразу.

Втім, американський чиновник підтвердив виданню, що сторони підписали всі три угоди після того, як Україна попросила внести деякі зміни в останню хвилину.

Представник США підтвердив, що сторони підписали всі три угоди після того, як Україна в останній момент запросила деякі зміни, а Міністерство фінансів США зайняло "жорстку позицію",

– ідеться у статті.

Нагадаємо, Україна та США підписали Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови. Сторонам вдалося узгодити всі деталі договору про корисні копалини. За словами Свириденко, угода є частиною ширшого документа про корисні копалини, спрямованого на залучення глобальних інвестицій в Україну.