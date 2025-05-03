Чи поширюється угода про надра на ТОТ: в Мінекономіки дали чітку відповідь

1 травня Україна та США підписали угоду про корисні копалини, у рамках якої створюється американсько-український інвестинційний фонд. Уряд просить Верховну Раду ратифікувати угоду про надра до 8 травня.

Відповідно до угоди, держави вносять до фонду кошти, здобуті новими ліцензіями та рентними платежами від видобутку корисних копалин. Інфраструктура та природні ресурси повністю залишаються у власності українського народу, передає 24 Канал.

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Чи діє угода про надра на ТОТ

В ефірі телемерафону заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка заявив, що угода про надра у прембулі чітко визнає територіальну цілісність України та її суверенітет.

За словами Качки, жодних ознак розподілення на окуповану чи неокуповану територію в угоді немає. Тому вона стосується всіх корисних копалин на території України.

Водночас чиновник визнав, що на якихось етапах питання щодо поширення договору на підконтрольну легітимному уряду землю дискутувалося. Втім, згодом воно відпало, оскільки " ми чітко маємо підтвердження капітальної цілісності України, відповідно, з цього і виходимо", додав Качка.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що угода про корисні копалини дозволить Україні отримати системи ППО від США.