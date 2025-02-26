Угода зі США щодо копалин містить гарантії безпеки для України, – Шмигаль

Гарантії безпеки для України вже закладено в проєкт угоди про рідкісноземельні метали. Якщо гарантій не буде, то Київ не буде підписувати документ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

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Шмигаль розповів деталі про угоду щодо копалин

Україна та США вже підготували проєкт угоди про економічну співпрацю, відомої як "угода про надра". Шмигаль наголосив, що документ є попереднім договором про створення інвестиційного фонду з відбудови України.

Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки... Ця угода напряму прив'язана до гарантій безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України,

– наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що саме у 10 пункті угоди мовиться про те, що фонд стане невід'ємним елементом архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості.

До слова, видання "Європейська правда" процитувало 10 пункт угоди щодо рідкісноземельних металів. Так, у ньому мовиться що, "уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд".

Шмигаль додав, що розглянути текст угоди щодо копалин планують на засіданні 26 лютого.