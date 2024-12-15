Україна двічі відкладала угоду з США про корисні копалини, щоб підписати її з Трампом, – NYT

Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Це робилося, ймовірно, для того, щоб згодом підписати її з Дональдом Трампом.

Новообраному президенту США хотіли дозволити представити цей документ як свою заслугу перед американцями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

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Україна хоче підписати угоду про корисні копалини з Трампом

За даними журналістів, Україна планувала підписати з адміністрацією Байдена угоду про співпрацю у видобутку та перероблюванні корисних копалин. Але, за словами офіційних осіб з обох сторін, українська влада двічі відкладала підписання.

Це сигнал про те, що Київ, можливо, чекає, поки пан Трамп вступить на посаду, щоб представити угоду як ранню перемогу його адміністрації,

– мовиться у матеріалі.

Видання наводить дані Horizon Capital, провідної української приватної інвестиційної компанії, яка стверджує, що в Україні є родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюють в 11,5 трильйонів доларів США.

У країні також є третина підтверджених запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може зацікавити бізнесмена Ілона Маска, соратника Трампа.

Республіканський сенатор та соратник Трампа Ліндсі Грем минулого місяця сказав в інтерв'ю Fox News, що Дональд Трамп збирається укласти угоду з Україною, щоб "повернути наші гроші, щоб збагатитися рідкісноземельними мінералами". За словами сенатора, це "хороша угода для України та США, і вона принесе мир".

Окрім того, журналісти пишуть, що українські чиновники роблять усе можливе, щоб залучити новообраного президента Дональда Трампа на свою сторону, намагаючись зміцнити свої позиції у війні, яку розпочала Росія. Це проявляється від відчайдушних ударів дипломатії до вигадливих лестощів.

Зокрема, як пишуть журналісти, українські чиновники дізнавшися, що Трамп планує поїхати до Парижа минулої суботи на відкриття Собору Паризької Богоматері, звернулася по допомогу в офісі президента Франції, щоб організувати зустріч між паном Зеленським і новообраним президентом США.

Зустріч була підтверджена безпосередньо перед тим, як пан Трамп увійшов до Єлисейського палацу для переговорів із президентом Франції. Менш ніж через годину до них приєднався пан Зеленський. Дискусія між трьома чоловіками, яка мала тривати 15 хвилин, розтягнулася на 45 хвилин.