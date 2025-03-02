У США зробили заяву щодо зірваної угоди про корисні копалини

Під час зустрічі Зеленського з Трампом сторони мали підписати "рамкову" угоду про корисні копалини. Однак, вона зірвалася після сварки в Білому домі. Міністр фінансів зробив заяву щодо угоди.

Так, Скотт Бессент прокоментував, чи розглядають у США можливість підписання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Бессент зробив заяву щодо угоди про корисні копалини

Міністр фінансів заявив, що зірвана угода між США та Україною щодо мінеральних ресурсів не розглядається.

Наразі ні,

– підкреслив Бессент.

Зауважимо, що після суперечки в Білому домі Володимир Зеленський висловив готовність підписати угоду про корисні копалини. Водночас український лідер не вважає її достатньою для врегулювання війни. Зеленський наголосив, що наша держава хоче миру, але для початку перемовин має перебувати у сильній позиції.

"США хотіли цю угоду, ми не проти, але ми хочемо розуміти, яке місце у ній займуть гарантії безпеки", – підкреслив президент.

Український лідер також сказав, що наразі не знає, коли буде підписана угода. Водночас зазначив, терміни підписання залежать від американської сторони.