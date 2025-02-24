Зустріч Зеленського з міністром США пройшла на нервах, – FT про переговори

Президент Володимир Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з міністром фінансів США Скоттом Бессентом під час зустрічі в Києві. Причиною напруженості стали вимоги Вашингтона передати США частину прав на українські ресурси в обмін на військову допомогу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. За інформацією видання, зустріч Зеленського з міністром фінансів США Скоттом Бессентом відбулася 12 лютого в Маріїнському палаці.

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Зеленський різко відповів міністру США

FT зазначає, що переговори пройшли у вкрай напруженій атмосфері.

Можна було безпомилково впізнати хрипкий голос (Володимира Зеленського – ред.), що кричав зсередини,

– пише FT, цитуючи очевидців.

За словами джерел, український президент був обурений вимогою Вашингтона передати США 50% прав на видобуток рідкісноземельних і критичних мінералів як компенсацію за вже надану військову допомогу.

За даними FT, команда Трампа хоче, щоб Україна погодилася на угоду, яка передбачає контроль США над частиною її природних ресурсів. При цьому угода не містить жодних гарантій подальшої військової допомоги.

Ціна, яку Трамп, схоже, взяв зі стелі,

– пише FT, коментуючи заяву США про компенсацію на 500 мільярдів доларів.

Видання також зазначає, що Бессент наполягав на негайному підписанні документа, проте Зеленський відмовився.

Напружені відносини з Вашингтоном

Як пише FT, українська влада зараз намагається встановити контакти з адміністрацією Трампа, однак ці відносини залишаються складними.

Є комунікаційна прогалина,

– визнав голова комітету Ради з міжнародної політики Олександр Мережко.

Також про труднощі у спілкуванні з Вашингтоном говорить глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він підтвердив, що мав контакти з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волцом і спецпредставником Кітом Келлогом, однак ці відносини ще далекі від рівня співпраці з адміністрацією Байдена.

Попри жорсткі умови угоди, Україна поки що не поступається. За інформацією FT, переговори тривають, але американська сторона активізує тиск.

На цьому тлі у США тривають словесні атаки Дональда Трампа на Зеленського, що лише ускладнює ситуацію.

Видання припускає, що, очевидно, Трамп намагається тиснути на Зеленського через особисті образи, але це може мати зворотний ефект – об'єднати українців навколо президента.

Як доказ, видання наводить реакцію української правозахисниці та військовослужбовиці Євгенії Закревської, яка публічно закликала суспільство підтримати Зеленського у протистоянні з США.

Це позиція всієї країни. Ламати потрібно не одну людину, а всіх нас. І зубки обламають,

– заявила вона.

Водночас адміністрація Трампа, схоже, не збирається пом'якшувати свою позицію. США хочуть отримати прямий контроль над ресурсами України, і, як зазначає FT, використовують фінансову допомогу як важіль тиску.

