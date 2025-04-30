Україна не пропонувала правок в угоду про надра, – ЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові підписати з Україною угоду щодо корисних копалин. Проте Київ нібито запропонував правки.

Втім, у ЗМІ кажуть, що змін в проєкт міжурядової угоди щодо надр з української сторони не пропонувалося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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Що відомо щодо угоди про корисні копалини

За даними співрозмовника "Суспільного", Україна не пропонувала правок в проєкт угоди про корисні копалини. Варто зазначити, що невдовзі має відбутися зустріч української та американської делегацій, на якій обговорять деталі домовленостей.

Джерело видання наголошує, що наразі Україна готова підписати документ. Втім, раніше ЗМІ повідомляли, що між країнами виникли суперечки.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що нібито Україна внесла зміни в проєкт угоди в останній момент. Він уточнив, що мова йде про ту версію документа, яка була погоджена Києвом та Вашингтоном цими вихідними. А також запевнив, що з американської сторони не було жодних змін.

Натомість у виданні зазначають, що Сполучені Штати несподівано висунули додаткові вимоги. Вони хочуть, щоб Україна підписала не лише рамковий документ, а й повноцінну угоду про створення інвестфонду, яку ще має ратифікувати Верховна Рада.