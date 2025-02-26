Не будете нічого відшкодовувати, – Зеленський окреслив деталі фонду України та США

Україна та США погодили "рамкову угоду" щодо корисних копалин. Вона передбачає створення фонду, але у цій редакції Київ не буде нічого "відшкодовувати".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Чи є "борг" в новій угоді щодо копалин

Володимир Зеленський зазначив, що угода передбачає створення спільного україно-американського фонду. Говорити про гроші наразі рано, бо це рамкова угода.

Що важливо – ви не будете нічого туди відшкодовувати,

– вказав президент.

50% від прибутків, нових ліцензій тощо йтиме у фонд, у якому Україна буде партнером. Вже наступні договори говоритимуть про те, у якому форматі буде це партнерство.

Водночас під час брифінгу президент наголосив, що в угоді немає пункту про те, що на кожен долар США Україна має платити два. Він назвав цей пункт беззмістовним. Зеленський також каже, що у документі немає ні 500 мільярдів доларів боргу, ні 350, ні 100. Головне для президента було те, аби "ми не були боржниками".

"Я не поверну й 10 центів боргу в цій угоді з США", – сказав Зеленський.

До слова, ЗМІ вже показали текст угоди з США щодо корисних копалин. У документі йдеться про те, що 50% доходів України від ренти чи ліцензій на корисні копалини та дивідендів на об'єкти інфраструктури спрямовуватиметься у фонд. Крім того, ця угода прямо прив'язана до гарантій безпеки.