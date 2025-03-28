Україна формує свою позицію щодо угоди із США про корисні копалини, – Свириденко

Міністр економіки Юлія Свириденко на годині запитань до уряду у Верховній Раді 28 березня повідомила, що Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини. За її словами, Київ формує свою позицію щодо угоди та надішле Вашингтону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Юлії Свириденко на годині запитань до уряду.

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Україна формує свою позицію щодо угоди про надра

Свириденко повідомила, що уряд отримав від США текст угоди про надра і опрацьовує його.

За її словами, Київ формує свою позицію щодо угоди та надішле Вашингтону. За необхідності будуть консультації з Верховною радою.

Ми дійсно отримали текст угоди, ми зараз її опрацьовуємо. Це робоча версія, яка відображає позицію юридичних американських радників. Ми готуємо свою позицію,

– розповіла вона.

Свириденко додала, будь-які публічні дискусії щодо угоди завдають тільки шкоду та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами.

"Дуже важливо треба зазначити наступне: будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоду перемовинам і заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної Ради", — сказала міністерка.