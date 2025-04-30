Шмигаль назвав основні умови угоди про надра зі США

Україна та США створюють інвестиційний фонд із рівним розподілом внесків для розвитку надрового сектору. Угода передбачає повний контроль України над ресурсами та залучення нової допомоги від США.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в етері телемарафону.

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Шмигаль розкрив умови угоди з США

Денис Шмигаль назвав основні умови угоди з США щодо надр. За його словами, Україна та американські партнери створюють інвестиційний фонд за принципом рівного розподілу часток, при якому внески робитимуться грошима та новою військовою допомогою.

Фонд на умовах 50/50

За словами прем’єр-міністра, укладена угода має суто партнерський характер – 50/50: держави вносять кошти, здобуті новими ліцензіями та рентними платежами від видобутку корисних копалин, а інфраструктура та природні ресурси повністю залишаються у власності українського народу.

Не впливає на євроінтеграцію

Угода, що не впливає на питання вступу України до ЄС, передбачає спільне управління фондом – три представники від України та три від американської сторони.

10 років інвестицій у відновлення

Американські партнери зобов’язалися також залучати інших міжнародних інвесторів, щоб фонд протягом 10 років сприяв інвестиціям у розвиток та відновлення України. Крім того, угода визнає внесок України в глобальну безпеку, підкреслюючи її стратегічну роль.

Суверенітет – без компромісів

Шмигаль звернув увагу, що усі положення угоди засвідчують непорушність суверенітету України.

Жодних старих боргів

До того ж, за його словами, борги перед США та допомога, що отримана раніше, не зараховуються як внески до фонду.