Угоду про корисні копалини ратифікували: у Верховній Раді відповіли, що буде далі

У четвер, 8 травня, Верховна Рада України підтримала ратифікацію угоди про корисні копалини та створення інвестиційного фонду відбудови. Цей крок відкриває шлях до наступного етапу – погодження двох "технічних" угод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

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Що означає ратифікація угоди про надра

Давид Арахамія пояснив, що американське законодавство не вимагає ратифікації угоди про партнерство з Україною. Однак український парламент мав ратифікувати цю угоду через її положення, що стосуються податків, зборів і внесків до інвестиційного Фонду відбудови.

Голова фракції також висловив сподівання, що вже в п'ятницю, 9 травня, законопроєкт про ратифікацію підпише Володимир Зеленський.

Після ратифікації ми переходимо до другого етапу – урядові наші перемовники мають закінчити процес узгодження та підписання двох інших угод, більш технічних угод щодо створення спільної установи, де три на три будуть вирішувати про інвестиційні проєкти, які буде розглядати і фінансувати цей фонд. Три людини – з українського боку, три людини – з американського,

– додав Арахамія.

Політик зазначив, що, за попередніми оцінками, ці процеси можуть тривати до місяця.

Ми сподіваємося, що вже до осені Фонд буде сформований та почне працювати,

– підсумував Давид Арахамія.

За словами нардепа, новина про ратифікацію угоди вже привернула увагу іноземних інвесторів не лише з США, а й з Великої Британії, Франції та інших країн.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня Україна та США підписали Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна. Цей документ передбачає залучення глобальних інвестицій в українську економіку, зберігаючи повний контроль за ресурсами за Україною.