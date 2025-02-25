В Єврокомісії заявили, що не пропонували Україні нову угоду про корисні копалини

У Брюсселі заявили, що Європа не пропонувала Україні свою угоду про рідкісноземельні метали. Україна та ЄС вже кілька років співпрацює з нашою країною в цьому напрямку, а тому заява єврокомісара стосувалася подальшої роботи.

Єврокомісія спростувала інформацію про нібито пропозицію щодо угоди про корисні копалини з ЄС. Про це 24 Канал пише з посиланням на пресконференцію речника Єврокомісії Томаса Реньє.

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Пропозиції щодо нової угоди немає

Томас Реньє заявив, що взаємовигідна угода щодо українських критичних мінералів стосувалася партнерства, яке укладене з Україною з 2021 року.

ЄС має партнерство з Україною щодо критичної сировини, формалізоване через наш меморандум про взаєморозуміння. Тож це було підписано чотири роки тому,

– заявив речник.

Така співпраця з Україною діє в межах партнерств ЄС щодо критичної сировини, які мають на меті постачати до європейських країн корисні ресурси, сприяти створенню місцевої доданої вартості та розбудовувати потенціал в країнах-партнерах.

Стефан Сежурне під час зустрічі в Києві ще раз підтвердив, що робота з виконання цього меморандуму про взаємовигідне партнерство та взаєморозуміння триває.

Європейський Союз у питанні співпраці з Україною щодо корисних копалин не збирається конкурувати зі США, а просто хоче прискорити давні партнерські відносини. ЄС ніколи не вимагатиме домовленостей, які не будуть "взаємовигідними", що відрізняється від підходу Сполучених Штатів.