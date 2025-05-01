Повернення боргу в межах угоди про копалини: чи залишили в документі цю вимогу

У Сполучених Штатах раніше хотіли, щоб угода про корисні копалили включала повернення боргу від України за надану допомогу. Однак кінцевий варіант угоди передбачає стратегічне партнерство України та США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністерки економіки України Юлії Свириденко в ефірі телемарафону. У підписаній угоді йдеться про інвестиційний фонд із рівним розподілом внесків для розвитку надр із повним контролем України над ресурсами.

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Чи містить угода умову про повернення боргів

Угода про корисні копалини між Україною та США передбачає внесення інвестицій та розвитку. Озвучена раніше вимога про повернення мільярдного боргу коштом видобутих корисних копалин не була внесена до документа.

Наша задача, як я вже сказала на початку, це продовження стратегічного партнерства між нашими державами. Задача, щоб обидві країни могли інвестувати і заробляти в Україні через транспортування технологій, через відкриття нових виробничих потужностей. Тому, ви праві, про борги в угоді не йдеться,

– розповіла Юлія Свириденко.

Саме відсутність зобов'язань, згідно з якими Україна була б боржником перед США, відрізняли фінальний варіант угоди про надра. За словами президента Володимира Зеленського, така вимога була б несправедливою. З документа також вилучили всі пункти, які суперечили українському законодавству. Натомість угода має гарантії для американських партнерів та враховує військову допомогу як внесок у капітал.

Нагадаємо, за допомогою угоди Дональд Трамп хотів повернути гроші, які витратила на Україну адміністрація Джо Байдена. Тоді американський президент озвучував, що Україна винна США близько 350 мільярдів доларів.