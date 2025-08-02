У суботу, 2 серпня, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт №0332 щодо ратифікації Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.

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Що означає угода про сторічне партнерство?

16 січня цього року Україна та Велика Британія уклали важливу угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення зв'язків у оборонній і невійськовій сферах країн.

Угода передбачає, що Велика Британія щорічно надаватиме Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 мільярда доларів, стільки, скільки буде необхідно.

Сполучене Королівство збільшить підтримку у підготовці спеціалістів для української бойової авіації та сприятиме постачанню літаків, які перебувають на озброєнні країн НАТО. Окрім цього, планується розширення співпраці у сфері далекобійного озброєння та інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема дронів і артилерії.

Документ також закріплює посилення взаємодії в рамках Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

У британському відомстві наголошували, що 100-річне партнерство є "важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України", гарантуючи, що "вона більше ніколи не буде вразливою до тієї жорстокості, яку завдала їй Росія".

Варто зазначити, що ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року.