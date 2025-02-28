Що буде після підписання угоди України з США: Шмигаль назвав наступні кроки

Невдовзі Україна та США підпишуть угоду про рідкоземельні копалини. Прем'єр-міністр нашої держави розповів, що буде відбуватись після.

Денис Шмигаль розповів, що угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки визначає рамкові умови для підписання майбутньої угоди щодо створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України. Про це пише 24 Канал з посиланням на його слова під час години запитань до уряду.

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Що буде після

Шмигаль окреслив, що буде відбуватись після підписання цієї угоди. За його словами, будуть наступні кроки:

буде створено відповідну делегацію, яку затвердять рішенням Кабінету міністрів. Делегація, своєю чергою, отримає відповідні директиви;

уряди України та Штатів напрацьовуватимуть проєкт угоди про створення інвестиційного фонду розвитку і відбудови нашої країни.

Наступні ж кроки прописані законом України про міжнародні договори.

Що відомо про договір про створення інвестиційного фонду

Він матиме характер міжнародної угоди. За словами Шмигаля, його затверджуватиме уряд й ратифікуватиме Верховна Рада. В ньому ж будуть описані усі деталі про те, як він працюватиме.

Фондом керуватимуть уряди України та США. Київ робитиме у фонд внески від надходжень частини ренти, ліцензій, платежів за корисні копалини. Водночас корисні копалини й власність України не передаватиметься Штатам й не є внесками в фонд.