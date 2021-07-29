Україна може залишитись голою перед Путіним: чим небезпечна угода щодо "Північного потоку-2"

Україна може втратити мільярди доларів та залишитися з голими тилами перед обличчям агресії Володимира Путіна. Це ризики, перед якими ми опиняємося в зв'язку з укладенням угоди щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною.

Легковажність США насторожує

Америка та Німеччина уклали угоду про запуск "Північного потоку-2". Нова адміністрація Джо Байдена хоче за будь-яку ціну відновити партнерство з Європою та іде на поступки країні-локомотиву Євросоюзу – Німеччині.

Останній випуск Деолігархізація дісталася Укрзалізниці: бюджет втратив мільярди гривень через Разумкова

Натомість канцлерка Ангела Меркель наприкінці свого правління вирішила запустити вигідний для своєї країни проєкт прямої доставки газу. Однак зворотним боком цього є нова геополітична реальність, яка оголює тили та знекровлює кишені ключових країн Європи, які постраждали від російської гібридної агресії – України та Польщі.



Байден та Меркель уклали угоду / Колаж 24 каналу

Чому це небезпечно для України

Так, "Північний потік-2" залишає без 2 – 3 мільярдів щорічних доходів Україну. Однак питання не тільки у втраті грошей, які могли піти на будівництво шкіл, лікарень, якісних доріг та сучасних залізничних вагонів.

Вимкнення України з ланцюга доставки газу є питанням безпеки, адже це в рази підвищує ризики повноцінної експансії з боку Росії, яка більше не буде стримувана фактором транзиту власного російського газу по цій території.

Іншими словами, перетворення всієї України на театр військових дій більше становитиме загрозу для газових інтересів Росії, адже "Північний потік-2" перебере на себе газовий транзит. Це означає, що Україна не зможе скористатися газовою трубою як щитом.

Тому легковажність, з якою американська адміністрація погодилася вийти з боротьби проти "Північного потоку-2", вражає та насторожує. І домовленість президента Джо Байдена і канцлерки Меркель стане моментом протверезіння для України, що в умовах сучасної realpolitik кожен сам за себе.

Зверніть увагу Створять вакуум в Європі, – Бєлькова про план Росії щодо "Північного потоку-2"

Гарантії для України

Що стосується закладених у спільній заяві урядів США та Німеччини гарантій, то реальність наповнення їх змістом викликає сумніви.

• Обіцянка накладення санкцій на Росію в разі агресії проти України

Якщо Росія починає активні дії проти України в розпал січневих морозів, як Німеччина уявляє накладення санкцій та обмеження споживання російського газу через "Північний потік-2"? Як німці перекриють "Північний потік-2", коли від цього газу залежить тепло і світло в домівках самих громадян Німеччини та інших європейських націй?

Я переконаний, щойно Меркель повісила телефонну слухавку після розмови з Путіним, де повідомила його про угоду з Америкою, як він уже прораховував сценарії, як обдурити Вашингтон, Брюссель і Київ.

• Обіцянка Німеччини сприяти продовженню газового контракту на 10 років

Це також не містить жодної конкретики, окрім наміру призначити спеціального уповноваженого чиновника. Яким буде обсяг газу на прокачку протягом 10 років – незрозуміло. "Північний потік-2" запрацює вже у 2021 році, а продовжений контракт – з 2024 року.

Чи не буде Німеччина спільно з Росією викручувати Україні руки зі словами "погоджуйся на те, що дають"?

І головне – 10 років додаткового транзиту є лише коротким відтермінуванням для смерті унікальної системи магістральних трубопроводів та підземних сховищ газу в Україні.

В угоді США та Німеччини відсутня взаємопов'язаність 2 процесів:

запуску "Північного потоку-2";

гарантій для України.

Інвестиції на 1 мільярд доларів у Зелений фонд України не вирішують навіть косметично ті проблеми, з якими зіштовхнеться Україна. Звичайно, ми раді будь-якій допомозі, але запропоноване не є тим, що давало б Україні впевненість у завтрашньому дні.

"Чесна політика" за 29 липня: дивіться відео

Порошенко приспав увагу українців

Так само треба визнати повний провал обіцяних зусиль з боку адміністрації Петра Порошенка, який в 2018 році сіяв нездоровий оптимізм та приспав увагу багатьох українців. Він казав, що проєкт "Північний потік-2" ніяк не вплине на економіку України, оскільки не буде завершений.

Замість того, щоб розповідати байки, Порошенко мав спрямувати мільйони доларів на лобістів у Америку – саме так, як робила Росія. Однак витрачати ці гроші не на власний піар, а на знищення будь-яких шансів "Північного потоку-2" бути добудованим.

Варто прочитати Партійці Трампа вимагають від Байдена нових санкцій проти "Північного потоку-2"

По факту ж, зупинкою "Північного потоку-2" в зв'язці з "Нафтогазом" займалася лише одна лобістська компанія – Yorktown Solutions. Вона змогла домогтися неймовірного – заручитися підтримкою сенатора Теда Круза від Техасу та за допомогою його впливу та інструментів на декілька років змогла відтермінувати його добудову.

Однак таких компаній мало бути десятки, і вони мали працювати не тільки з Крузом, але з усіма центрами впливу. Зокрема, і Демократичної партії США – так само як це робила Росія, лобіюючи свої інтереси.

У відносинах України та США було різне

Історія відносин України та США є наповненою позитивним досвідом та допомогою. Немає іншої нації, на приклад якої більше орієнтувалися б українці.

Багато з нас хочуть бути схожими на американців, дивляться на них як на рольову модель, обожнюють американське кіно та музику, а навчання в Америці є мрією для мільйонів українців. Американські політичні ікони, як Франклін Делано Рузвельт і Рональд Рейгана, часто звучать серед українських політиків як приклади, на яких вони б хотіли рівнятися.



Рузвельт і Рейган / Колаж 24 каналу

Можливо, наступні слова прозвучать образливо, але чесність – це те, що цінують друзі. Правда полягає в тому, що в наших відносинах з Америкою були також моменти, які розчаровували.

Коли в 1991 році за декілька місяців до колапсу Радянського Союзу президент Буш-старший з трибуни Верховної Ради закликав Україну залишатися в складі СРСР та застерігав від "вбивчого націоналізму".

та застерігав від Коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але при цьому перед обличчям російської агресії адміністрація Барака Обами надіслала продуктові пайки і пледи, а не військову допомогу.

Коли Україна під тиском Вашингтона відмовилася від будівництва атомної електростанції в Ірані по Бушерському проєкту, натомість Росія завершила цей проєкт без жодних наслідків для себе.

в Ірані по Бушерському проєкту, натомість Росія завершила цей проєкт без жодних наслідків для себе. Коли Україну звинуватили у продажу кольчуг до Іраку і наклали санкції, але кольчуг так і не знайшли.

і наклали санкції, але кольчуг так і не знайшли. Коли Україна розраховувала в 2008 році на членство в НАТО , що зробило б неможливим анексію Криму і війну на Донбасі, але цього не сталося.

, що зробило б неможливим анексію Криму і війну на Донбасі, але цього не сталося. Коли Україна стала полігоном для відпрацювання політичних технологій Манафортом і пасовищем для американських лобістів , які заробляють тут гроші на корумпованих українських чиновниках та олігархах.

, які заробляють тут гроші на корумпованих українських чиновниках та олігархах. Як Україну шантажували і намагалися втягнути у війну Дональда Трампа і Джозефа Байдена як розмінну монету.

І складно не погодитися з британським інвестиційним аналітиком Тімом Ешем, який дуже критично сприймає домовленість США і Німеччини щодо "Північного потоку-2".

У своїй розсилці для передплатників за підсумками візиту радника Держдепу Деріка Шолля до Києва Еш сказав вголос те, що багато остерігаються вимовити.

"Газпром" вже цього літа обмежив продаж газу, щоб підняти ціни на газ в Європі. Це вже відбувається, але США або Німеччина нічого не зробили з цим. Так чому Україні слід очікувати будь-яких дій в майбутньому? Подібно до Будапештського меморандуму, Захід забуде про взяті на себе зобов'язання, коли вляжеться пил і цикл новин продовжиться на інших темах", – запевнив він.

Нинішня ситуація, коли Америка фактично відмовляється від боротьби проти "Північного потоку-2", змушує багатьох українців почуватися зрадженими.

Шанс на нову сторінку

Наші країни все ще мають шанс почати нову сторінку як стратегічні партнери, але за умови отримання реальних компенсацій та гарантій з боку Америки. Україна потребує великої мети та справжньої інтеграції в європейські та євроатлантичні структури.

Цікаво Швеція розглядає варіант вступу в НАТО разом з Україною, – "слуга"

І компенсаторами за "Північний потік-2" могли б стати рішення, яких давно очікують в Києві, але для яких немає політичної волі серед союзників Америки. Це отримання Україною Плану дій по здобуттю членства в НАТО та надання статусу країни-кандидата в Євросоюз.

Заяви про те, що Україна має побороти корупцію для членства в НАТО, не можуть бути заохоченням, а швидше демотивують. Особливо з огляду на стан речей в деяких країнах-кандидатах та членах НАТО.

Натомість включення України в родину НАТО буде дієвою гарантією того, що Росія не буде використовувати ситуацію з "Північним потоком-2" як індульгенцію для подальшої агресії. Інтеграція в Євросоюз пришвидшить усі ті реформи в сфері енергетики, якім беруться гарантувати США та Німеччина в спільній заяві.

Ми заслуговуємо на те, щоб долю нашої країни вирішували з врахуванням голосу самої України.