Таку думку висловила в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі директорка з міжнародних відносин Оператора газотранспортної системи України Ольга Бєлькова. Вона пояснила, що добудування "Північного потоку-2" – не означає його запуск.

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"У таких інфраструктурних проєктах треба ще всі дозволи, сертифікацію, узгодження у всіх служб. І тут настає багато критичних питань для самого проєкту", – зауважила Бєлькова.

Росія, ймовірно, має певний план

Бєлькова зауважила, що ціна на газ є найбільшою за останні 8 років. Це непорівнянний показник для європейських країн.

Ми передбачаємо, що це певна скоординована політика росіян,

– пояснила Бєлькова.

За її словами, влітку ціни нижчі, адже люди не використовують опалення. Саме тому логічним є завантажування газу в сховища, але зараз ситуація інша.

"Зараз з європейських сховищ забирають газ замість того, щоб завантажувати. Коли настане питання сертифікації "Північного потоку 2", створиться певний вакуум, дефіцит цього ресурсу. Тоді, коли виборцям буде необхідний цей ресурс, може змінитися думка у певних людей, залучених до сертифікації", – зазначила Бєлькова.

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