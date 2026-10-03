Схоже на корупцію, – експерт про можливість угоди між США і Росії стосовно "Лукойлу"

США та Росія ведуть переговори про активи компанії "Лукойл". Потенційна угода передбачає зняття американських санкцій та залучення бізнесменів з оточення Дональда Трампа.

Такі домовленості можуть відповідати особистим інтересам президента США та його оточення. Про це в ефірі 24 Каналу заявив публіцист та спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

Який інтерес Трампа в угоді про "Лукойл"?

Експерт підкреслив, що потенційні домовленості між Вашингтоном та Москвою стосовно компанії "Лукойл" не несуть жодної користі для Сполучених Штатів як держави. Натомість у таких угодах можуть бути зацікавлені окремі особи з близького кола Дональда Трампа.

Мені здається, що це не потрібно Штатам. Це може бути потрібно Джареду Кушнеру, родині Дональда Трампа, тому що вони на цьому планують очевидно заробити,

– заявив Богданов.

За словами аналітика, у сучасній політиці важливо чітко розрізняти державні інтереси від приватних фінансових інтересів окремих діячів.

Богданов підкреслив, що така ситуація є досить показовою, адже інтереси США і приватні інтереси родини американського президента часто не є однаковими. Також він привів у приклад Росію, де прагнення верхівки не мають нічого спільного з потребами населення.

Аналітик зазначив, що можливі тіньові домовленості щодо бізнес-активів більше нагадують корупційну схему, ніж державну стратегію.

Є ще справа, що це, звісно, трохи схоже на корупцію глобального масштабу, але, як ми знаємо, адміністрація Трампа з радістю звинувачує в корупції будь-кого, що Україну, що Європу, що весь світ, але на себе,

– зазначив експерт.

Він також розповів, у чому може бути інтерес американського очільника. "Лукоїл" має дуже багато активів не тільки в Європі, а й по всьому світу, зокрема в Іраку, що, на думку аналітика, може бути дуже цікаво адміністрації президента США.

Плюс дуже довго "Лукоїл" був один з акціонерів трубопроводу, нафтопроводу з Іраку, Курдистану, Туреччину. Тобто це ті активи, які ця родина хотіла взяти під контроль, навіть якщо не повністю. як мінімум через різні опосередковані інструменти. І я думаю, що вони цілком можуть на це дивитися,

– підкреслив Богданов.

Видання The New York Times писало, що до переговорного процесу залучені спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Серед потенційних покупців фігурує американський інвестор Тодд Боелі, дві близькосхідні групи, які вели бізнес із Кушнером або родиною Віткоффа, а також один із підрозділів уряду США. Для покупців ця угода є вигідною, адже схвалення продажу дозволить зняти американські санкції з цих об'єктів і миттєво збільшить їхню вартість.