Він загнав себе у пастку: експерт пояснив, чому Трамп зовсім скоро "кине" Путіна

Угода Трампа з Путіним щодо дизелю стала несподіванкою для багатьох. Президент США потроху закопує себе в політичну яму, з якої складно буде вибратися.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, міністр фінансів США Скотт Бессент звинувачує ЄС у лицемірстві через критику дизельної угоди. Мовляв, там не припинили купувати російський газ. Це дійсно правда, але принаймні там готові зупинити імпорт з кінця 2027 року. Натомість Штати пішли на небезпечний прецедент. Там фактично зняли санкції без жодних поступок з боку Росії.

Чому Трамп пішов домовлятися з Путіним?

Як наголосив Ус, США ще з самого початку повномасштабної війни ухвалили закон, що не можуть закуповувати російські енергоресурси. Це рішення Трампа фактично суперечить законодавству. І цілком можливо, що позови до Верховного Суду США таки будуть.

Трамп не сильно на це зважає. Для нього зараз найголовніше – проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. Наразі республіканці мають більшість у Сенаті та Палаті представників. Якщо це зміниться, то в Трампа можуть виникнути нові проблеми. Вже зараз надходять повідомлення, що демократи мають кращі позиції, ніж республіканці на цих виборах.

Якось жартували, що Трамп зараз має острах перед двома трійками. Перша трійка – 3 листопада. Це – вибори до Палати представників та переобирання третини Сенату. Друга трійка – третій імпічмент. Гадаю, в адміністрації Трампа розуміють, що загроза третього процесу імпічменту вже більш ніж 50%,

– сказав Ус.

Трамп ще розвернеться в бік України: дивіться відео 24 Каналу

Далі важливо, як саме буде переформатовуватися влада у США. Цілком вірогідно, що на цьому тлі Трампу доведеться багато працювати над своїм іміджем, аби відігнати шлейф "агента Краснова", як деколи про нього говорять. Фактично Трампу потрібно буде доводити, що він ніяк не пов'язаний з Росією.

Саме через це йому доведеться йти на проукраїнські кроки. Це не через любов до України. А через розуміння, що без цих кроків третій імпічмент буде цілком реальним. При цьому у нього може скластися ситуація, за якою республіканці можуть підтримати цю ідею. Адже наразі в США складається ситуація, що саме Трамп тягне вниз рейтинги республіканців,

– підкреслив Ус.

Додамо, Трамп незадоволений українськими атаками по російських НПЗ. Він переконаний, що через це буцімто зросли ціни на дизель у США та світі. Також європейські та українські посадовці повідомили ЗМІ, що американські чиновники погрожували заступнику керівника Офісу Президента Павлу Палісі та головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Там вимагають, аби Україна припинила бити по російській нафтопереробці.