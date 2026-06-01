Треба згода Трампа: Зеленський заявив, що Україна і США досі не мають угоди щодо дронів

Україна сподівається на досягнення двосторонньої угоди зі США стосовно безпілотників, оскільки сторони і досі не підписали відповідного документа, який міг би допомогти обом сторонам надалі у розвитку технологій.

Таку інформацію повідомив президент Володимир Зеленський у новому інтерв'ю для CBS News.

Дивіться також Рішення Трампа поставило під загрозу покарання Росії за воєнні злочини в Україні, – Reuters

Чому Україні потрібна ця угода?

Президент розповів, що Україна хотіла укласти першу масштабну угоду щодо безпілотників саме зі США як зі стратегічним партнером. Утім, Вашингтон вирішив спершу перевірити ці розробки, зокрема повітряні і морські дрони.

Також американська сторона, за його словами, хотіла оцінити їхні можливості під час випробувань. Київ погодився на запропонований формат перевірки, проте остаточну велику угоду з цього приводу сторони наразі не підписали.

Зеленський висловив сподівання, що переговори просуваються у правильному напрямку, і додав, що попри відсутність цієї угоди, Україна досягла домовленостей щодо безпілотників із низкою країн Близького Сходу і Європи.

Зокрема, за його словами, наразі триває підготовка масштабної домовленості з ЄС. Він повторив свою тезу про бажання укласти угоду й зі США, оскільки, на його думку, американські компанії мають багато різних цікавих технологій.

А в нас є багато чого, чого немає у них, через наш досвід на полі бою. Я Вважаю, що ця співпраця може бути величезною – найсильнішою у світі у своєму роді. Нам потрібно вести переговори, а не просто говорити про це. Зробити необхідні кроки й зробити це якнайшвидше,

– сказав він.

Він додав, що для укладення відповідної угоди необхідна згода Дональда Трампа, і нагадав, що у нещодавньому листі до американського президента також запросив ліцензію на виробництво антибалістичних ракет Patriot.

До слова, нагадаємо, що у травні Financial Times та CBS News писали про підготовку України та США до підписання нової оборонної угоди, яка передбачатиме експорт українських технологій та спільне виробництво БпЛА.