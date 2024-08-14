100-річне партнерство: Україна почала переговори з Великою Британією щодо історичної угоди

Україна провела перший раунд переговорів з Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди. Це історичний документ про 100-річне партнерство.

Йдеться про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. На перемовинах українську делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Що відомо про нову угоду України з Британією

Андрій Єрмак наголосив, що ми вдячні британському народу, уряду та парламенту за допомогу й лідерство, які відчуваємо з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство. Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали президент України та прем'єр-міністр Великої Британії,

– заявив керівник ОП.

Також посадовець наголосив, що Україна потребує підтримки Великої Британії заради відновлення справедливого миру та унеможливлення нової агресії проти нашої держави.

В ОП зазначили, що майбутня комплексна довгострокова угода буде базуватися на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року, а також Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.

Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва,

– підкреслив заступник керівника ОП Ігор Жовква, який також узяв участь у переговорах.

Україна провела перший раунд переговорів з Великою Британією / Фото ОП