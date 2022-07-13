Угорщина оголосила про надзвичайний стан в енергетиці

Уряд Угорщини оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці з серпня. Підставою для цього стала енергетична криза, яка спостерігається у значній частині Європи.

Відповідне рішення ухвалив уряд Угорщини за підсумками наради міністрів. Про це сказав глава канцелярії прем'єра Гергелі Гуляса під час брифінгу, передає 24 канал.

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За словами Гуляса, стало зрозуміло, що для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу, тому уряд ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності із серпня. За його словами, угорські газові сховища заповнені на 44%, чого вистачить на чверть року.

Метою надзвичайної ситуації, за його словами, є "підготовка до енергетичної кризи, зміцнення енергетичної безпеки та захист від зменшення комунальних послуг на тлі подальшого зростання цін на енергоносії".

Керівник адміністрації угорського прем'єра не виключив, що уряд готується до можливих аварійних відключень. Це може статися, коли газ повністю припиниться, але поки про це не варто говорити, вважає Гуляс.

На які кроки піде Угорщина

Країна збільшить внутрішній видобуток газу з 1,5 до 2 мільярди кубометрів. Зараз газові сховища Угорщини заповнені на 44%, що дозволить забезпечити газом всю країну приблизно на чверть року.

До кінця року Угорщина також значно збільшить внутрішнє виробництво бурого вугілля і забороняє експорт енергоносіїв та дров. Уряд буде і далі стримувати ціни на газ для домогосподарств.

Крім того, міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто доручили домовитися про додаткові постачання газу. Зауважимо, що раніше в Угорщині ввели обмеження на продаж бензину на АЗС, щоб захистити громадян від інфляції.

Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці: дивіться відео