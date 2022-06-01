Угорщина досі хоче, щоб із санкційного списку ЄС виключили патріарха Кирила

Європейський Союз, як відомо, узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Він включає часткове запровадження ембарго на нафту агресора та інші серйозні обмеження.

Санкції довго не могли погодити через позицію Угорщини. Навіть зараз, після прийняття пакету, країна висловила свої чергові заперечення вже на засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі.

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Чого хоче Будапешт

ЗМІ повідомляють, що офіційний Будапешт хоче, щоб з санкційного списку прибрали очільника Російської православної церкви патріарха Кирила. Саме він є одним з публічних і найбільших прихильників та поплічників Володимира Путіна. Те, що Кирило є в списку, нібито не повідомляли під час переговорів лідерів ЄС.

Але й це ще не всі претензії, які нібито висунула Угорщина. Вона прискіплюється ще й до "дрібних технічних питань" щодо запровадження часткового ембарго на російську нафту.

Такі перешкоди з боку Угорщини призводять до того, що час затвердження шостого санкційного пакету ЄС залишається незрозумілим. Відповідно це дає Росії шанси заробляти ще більше, щоб ці гроші спрямовувати на вбивства українців.

Про такі проблеми повідомляв у твітері й журналіст Рікард Йозвяк. Він підтверджував, що саме через Угорщину та її вимоги щодо Кирила посли ЄС досі не можуть прийняти пакет так, як це потрібно.

Угорщина та санкції проти Росії

Позиція та поведінка Угорщини щодо подій в Україні змушує думати про очевидні речі. Адже країна зараз виглядає як основна поплічниця Путіна в ЄС. Не хотіла Угорщина й погоджуватись на 6 пакет санкцій, але попри все, таки його вдалось узгодити.

Під тиском та шантажем Угорщини в санкційному пакеті таки зробили виключення. Мова йде про заборону постачання сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Натомість нафта, яка поступає до Європи нафтопроводом, під санкції не потрапила. Адже Угорщина стверджувала, що не має виходу до моря і такі дії будуть для неї чи не катастрофою. Міністр економіки Німеччини критикував прем'єра Орбана за шантаж щодо нафтового ембарго.

Болгарію також звільнили від ембарго на імпорт нафти з Росії до кінця 2024 року всілд за Угорщиною. Це попри те, що Євросоюз зобов'язався реалізувати заборону до кінця 2022 року. Її залежність від російського палива становить 95%.

Яку умову висувала Угорщина, щоб погодитись на санкції: дивіться відео