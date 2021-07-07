Угорщина дозволить транзит українцям, які поїздом подорожують до Австрії

Дмитро Кулеба провів розмову з угорським колегою Петером Сійярто. Український міністр повідомив, що Угорщина дозволить транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії.

Глава Міністерства закордонних справ України розповів, що 7 липня у Вільнюсі з Петером Сійярто обговорив розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри.

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Угорщина частково дозволить транзит українцям до Австрії

Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом,

– написав Кулеба.

Він також привітав відкриття пунктів пропуску Косино – Барабаш і Дзвінкове – Лонья.

Крім того, глава українського МЗС наголосив, що буде радий вітати свого угорського колегу за кілька тижнів під час його візиту до Києва та на Донбас як голови комітету міністрів Ради Європи.

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