Заяви шокують зухвалістю: експерт спрогнозував, чи здатний Орбан перекрити газ Україні

Угорщина блокує не лише допомогу Україні, але й погрожує припинити транзит газу. Але треба розуміти, що уряди інших європейських держав не мають інструментів, які б дозволили їм втрутитися у функціонування енергетичних ринків.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев, зауваживши, що цей вплив суперечить нормам корпоративного управління. А також є прямим порушенням регламентів Європейського Союзу щодо безпеки постачання.

Чи може Орбан реалізувати свій шантаж?

Якби Угорщина чи Словаччина заборонили щось, втрутились у діяльність незалежних операторів, то тоді вони прямо порушують закон. Наразі зухвалі заяви Віктора Орбана й Роберта Фіцо є не більше, ніж еквілібристикою.

Наприклад, вони погрожують скасувати надання аварійної допомоги Україні. Насправді це лише політична заява, бо надання такої допомоги закінчиться, коли вийде термін відповідної угоди.

Так само в інтересах власної політичної сили поводиться Віктор Орбан. Він починає говорити про заборону транзиту їхньою територією. Угорщина не є великим експортером природного газу. До того ж такі погрози звучать, коли опалювальний сезон завершився,

– підкреслив експерт з енергетики.

Орбан і Фіцо добре розуміють, що український ринок є преміальним для їхніх енергетичних компаній та операторів. Торгувати з українськими компаніями дуже вигідно у різних сферах: електрична енергія, природний газ, нафтопродукти. Тому, говорячи по енергетичну безпеку, лідери Словаччини та Угорщини зменшують прибуток власних компаній і відповідно їхні податки до бюджету.

Отже, такі заяви насамперед спрямовані на внутрішню аудиторію, щоб показати, як вони нібито дбають по національні інтереси власних держав. Тож не можна казати, що Угорщина чи Словаччина не постачають чогось до України. Це не більше, ніж політична кампанія.

Якщо таке блокування все-таки відбудеться, тоді українські оператори мають право звернутися до Європейської комісії, Асоціації операторів передачі електричної енергії та Асоціації операторів транспортування газу з відповідними позовами,

– наголосив Геннадій Рябцев.

В Угорщині та Словаччині також це розуміють, тому подають дуже завуальовані заяви. А Україні треба усвідомити, що з шантажистами можна працювати лише силовими методами, їх не можна задобрювати.

