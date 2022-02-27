Угорщина не постачатиме зброю Україні, – прем'єр Орбан

27 лютого 2022 , 19:19
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Джерело:

Portfolio.hu

Угорщина не буде постачати зброю Україні. Кажуть, що хочуть залишитись осторонь війни, попри те, що в сусідній країні гинуть мирні люди.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Хоча раніше політик засуджував напад Росії.

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Орбан сказав, що Угорщина зобов’язана допомагати українським біженцям. Пакет санкцій ЄС, за його словами, не впливає і не вплине на енергетичну безпеку Угорщини.

Автор: Ольга Музика