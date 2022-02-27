Угорщина не постачатиме зброю Україні, – прем'єр Орбан
27 лютого 2022 , 19:19Читать новость на русском
Джерело:Portfolio.hu
Угорщина не буде постачати зброю Україні. Кажуть, що хочуть залишитись осторонь війни, попри те, що в сусідній країні гинуть мирні люди.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Хоча раніше політик засуджував напад Росії.
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Орбан сказав, що Угорщина зобов’язана допомагати українським біженцям. Пакет санкцій ЄС, за його словами, не впливає і не вплине на енергетичну безпеку Угорщини.