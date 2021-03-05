Угорщина посилює карантин через збільшення хворих на COVID-19

Уряд Угорщини на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні ухвалив рішення посилити карантин. Жорсткіші обмеження почнуть діяти на території держави з 8 березня.

Усі підприємства, за винятком продуктових магазинів, аптек і заправок, повинні бути закритими протягом наступних двох тижнів. Про це заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуяш.

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Якщо ми зараз не закриємось, то не тільки кількість інфекцій і смертей радикально зросте, це затримає й відкриття економіки,

– сказав чиновник.

В Угорщині третя хвиля коронавірусу

Гергей Гуяш зазначив, що третя хвиля COVID-19, яка нещодавно розпочалася у країні, є набагато небезпечнішою за попередню.

Він наголосив, що маскового режиму потрібно дотримуватися у всіх громадських місцях. За його словами, також запровадять додатковий прикордонний контроль.

Ситуація з коронавірусом в Угорщині: коротко

Станом на 5 березня 2021 року в Угорщині зафіксували понад 452 тисячі випадків зараження коронавірусом.

Перемогти смертельну хворобу вдалося 331 тисячі пацієнтів. Померли від ускладнень інфекції понад 15 тисяч громадян.

За минулу добу, 4 березня, в країні виявили 6 369 осіб з COVID-19.

Цього тижня Угорщина перевершила США за кількістю сукупних смертей від коронавірусу на 1 мільйон населення.