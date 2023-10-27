Без альтернатив блокують допомогу Україні: прем'єрка Естонії сказала, які країни ЄС відзначилися

Голова уряду Естонії Кая Каллас заявила про блокування з боку Угорщини та Словаччини виділення 50 мільярдів євро для України на чотири роки в рамках Ukrainian Facility. Водночас представники цих держав не мають відповіді на запитання, що буде, якщо Росія переможе.

Відбулось це у четвер, 26 жовтня, під час обговорення перегляду довгострокового бюджету Євросоюзу, на другий день відповідного саміту. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Дивіться також Я б не хотіла бути на фото з такою людиною, – прем'єрка Естонії про зустріч Орбана та Путіна

"Якщо Росія переможе, що далі?"

За словами Каї Каллас, інші лідери запитували Орбана та Фіцо, прем’єр-міністрів Угорщини та Словаччини, яким буде майбутнє, якщо Росія захопить Україну. Втім, проросійські політики не відповіли на запитання. Каллас вважає, що дискусія має продовжуватися.

Ми ставили їм питання, яким вони бачать майбутнє, якщо ми не допоможемо Україні, яка альтернатива насправді? Якщо Росія переможе, що буде далі? Чому ви думаєте, що ви будете в безпеці тоді, коли ми віддамо Україну і не підтримаємо їх зараз? Це питання, на яке вони фактично не мають відповіді,

– сказала вона.

Естонська прем’єрка зазначила, що всі інші держави підтримують довгострокову фінансову допомогу Україні. Крім того, Каллас розповіла, що європейські лідери також працюють і над 12 пакетом санкцій, а також над питанням передачі заморожених російських активів Україні.

Ми повинні знайти рішення, тому що ніхто не може думати, що ми скасуємо санкції та повернемо все це майно без реальної допомоги Україні.

Угорщина та Словаччина: остання критика