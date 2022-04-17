Угорщина стала головним болем для ЄС, – Андреас Умланд

За останні роки Угорщина стала головним болем для Європейського Союзу у стосунках Заходу і України. Зокрема, країна бойкотувала співпрацю України з НАТО.

Угорщина намагалась просувати власні інтереси. Про це в ефірі 24 каналу заявив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

До теми Коли Путіна зречеться його відданий друг у ЄС

Він переконаний, що попри все Україні вартувало б спробувати покращити стосунки з Угорщиною. Ця держава має право "вето" у НАТО та в Євросоюзу, тож, ймовірно, буде його використовувати не у наших інтересах.

Угорщина стала головним болем для Європейського Союзу,

– наголосив аналітик.

Водночас, на думку Умланда, ситуація не зміниться, поки при владі, на посаді прем'єр-міністра Угорщини, буде Віктор Орбан. Однак на Орбана буде тиск з боку Німеччини та США, тож його позиція ще може дещо змінитись.