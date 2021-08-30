Угорщина узгодила з Росією умови нового контракту про постачання газу

Угорщина до кінця вересня укладе з "Газпромом" новий контракт на постачання газу. Термін договору буде 15 років.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він обговорив деталі з очільником "Газпрому" Олексієм Міллером.

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Що відомо про нову угоду

Згідно з угодою, Угорщина отримуватиме по 4,5 мільярди кубометрів газу в рік. Зокрема:

1 мільярд кубометрів через Австрію;

3,5 мільярди кубометрів через Сербію – газопровід "Турецький потік" та його відгалуження на суші.

Коли договір набере чинності

. "Турецький потік" – це трубопровід, яким газ іде через Чорне море до Туреччини та далі на південь Європи. Його запустили 8 січня 2020 року.

Новий договір набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року. Його укладуть на 15 років з можливістю перегляду обсягів постачань через 10 років.

За словами Сійярто, Угорщина закуповуватиме газ за набагато вигіднішою ціною, ніж за контрактом, термін дії якого закінчується.

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