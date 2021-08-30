Угорщина узгодила з Росією умови нового контракту про постачання газу
30 серпня 2021 , 16:43Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Петера Сійярто
Угорщина до кінця вересня укладе з "Газпромом" новий контракт на постачання газу. Термін договору буде 15 років.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він обговорив деталі з очільником "Газпрому" Олексієм Міллером.
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Що відомо про нову угоду
Згідно з угодою, Угорщина отримуватиме по 4,5 мільярди кубометрів газу в рік. Зокрема:
- 1 мільярд кубометрів через Австрію;
- 3,5 мільярди кубометрів через Сербію – газопровід "Турецький потік" та його відгалуження на суші.
Коли договір набере чинності
Новий договір набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року. Його укладуть на 15 років з можливістю перегляду обсягів постачань через 10 років.
За словами Сійярто, Угорщина закуповуватиме газ за набагато вигіднішою ціною, ніж за контрактом, термін дії якого закінчується.
Газ в Угорщині: що відомо
- Сербія та Угорщина на початку липня добудували газопровід, через який газ дістанеться Європи.
- Відомо, що трубопровід запустять вже з 1 жовтня 2021 року.
- Раніше Сійярто ще 24 серпня заявив, що Угорщина готова укласти новий договір із Росією.
- Наразі держава отримує російський газ за договором, який підписали у 1995 році.