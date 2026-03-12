За нахабне блокування грошей: ексглава МЗС запропонував, як політично покарати Орбана

Угорщина намагається шантажувати нашу державу вилученими 5 березня 2026 року в українських інкасаторів грошима. Угорська влада прагне домогтися відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", який пошкодила Росія. Такі дії Віктора Орбана є незаконними, та можуть мати серйозні наслідки.

В Угорщині заявили, що Будапешт поки не планує віддавати 80 мільйонів доларів готівки, які були викрадені під час затримання двох інкасаторських машин. Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що наша держава має рішуче реагувати на такі дії угорської влади.

Як можна політично вплинути на Орбана?

В Україні заявили, що Угорщина незаконно привласнила гроші, які належить Україні.

Важило! Орбан доручив заступнику міністра енергетики Габору Цепеку під час поїздки до України діяти ввічливо та наполягати на огляді місця пошкодження нафтопроводу "Дружба". Водночас у МЗС України заявили, що угорці, які прибули до нашої держави не мають офіційного статусу делегації та для них не заплановано жодних офіційних зустрічей.

На думку Володимира Огризка, Україні варто вийти із публічним зверненням до угорської влади. Оскільки вона заблокувала українські кошти, то за кожен день, який ці фінанси залишаються в Угорщині, угорський уряд має платити.

Має прозвучати конкретна сума. Це те, що називається плата за користування чужими грошима. Вони (угорська влада – 24 Канал) визнають, що це українські кошти,

– сказав він.

Якщо в Угорщині відмовляться повертати Україні її гроші або сплачувати відсотки за їх вилучення, то наша держава може подати на угорську владу до суду.

За словами ексглави МЗС, можна звернутись із цим у Лондон чи Стокгольм, адже на такі злочинні дії треба реагувати жорстко. Все тому, що Орбан чи Володимир Путін не розуміють по-іншому.

Крім цього, Володимир Огризко додав, що Україні варто бути готовою до повторних провокацій та шантажу з боку Угорщини.

Що відомо про викрадені українські гроші?