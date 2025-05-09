Угорщина вислала двох українських дипломатів, їх звинуватили у "шпигунстві"

Угорщина вислала двох українських дипломатів. Їх назвали "шпигунами", що працювали під дипломатичним прикриттям.

Цей крок Угорщина зробила одразу після викриття угорських шпигунів в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення голови МЗС Угорщини Петера Сіярто.

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Угорщина висилає двох українських дипломатів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що двох українських дипломатів вислано з Угорщини. Їх звинувачують у шпигунстві.

Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті,

– заявив голова МЗС Угорщини.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Її членами виявилися 2 колишніх українських військових. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Його особу вже ідентифіковано.

Агенти перевіряли стан захищеності Закарпатської області та настрої тамтешнього населення. Агенти мали дослідити кількість військових та техніки у області, зокрема кількість літаків, гелікоптерів, ЗРК С-300 та їх розташування.

Одному з агентів Шевченківський суд Києва вже обрав запобіжний захід. Його триматимуть під вартою 60 діб.

Адвокат підозрюваного Михайло Якимчук повідомив, що суд задовольнив відповідне клопотання прокурора. За словами адвоката, подальші дії, зокрема можливе подання апеляції, узгоджуватимуть із підзахисним.